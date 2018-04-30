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sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak

'nin geçen hafta ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracağı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 11:22
Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey arasındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan hoparlörlerin salı günü kaldırılacağı duyuruldu.

, 23 Nisan'da Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurmuştu. Yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu açıklanmıştı.

GÜNEY KORE - KUZEY KORE ZİRVESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

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Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak
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