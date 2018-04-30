İsrail Filistinli eski bakan ile 3 milletvekilinin Kudüs ikametlerini iptal etti

Filistin Hükümeti eski Kudüs Bakanı Halid Ebu Arefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin dün akşam Hamas'a mensup oldukları gerekçesiyle kendisiyle birlikte Muhammed Ebu Tayr, Ahmed Attun ve Muhammed Tutah isimli milletvekillerinin Kudüs'teki ikametlerinin iptal edildiği kararını avukatına ilettiğini söyledi.

İsrail mahkemelerinde bu karara itiraz olasılığını araştırdığını ifade eden Ebu Arafe, İsrail Yüksek Mahkemesinin Eylül 2016'da İçişleri Bakanlığına buna izin veren bir kanun olmadığı için Kudüs'teki Filistinlilerin ikamet iznini iptal etme yetkisi vermediğini ancak bu yönde bir yasa çıkarılması için bakanlığa 6 ay süre tanıdığını belirtti.

Deri'nin avukatına ulaştırdığı mesajda bu kararın, Mart ayında İsrail parlamentosundan onaylanan karara dayandığının vurgulandığını söyleyen Ebu Arefe, "Bu karara itiraz konusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bu yasa dışı bir durum ve ayrıca avukatların kabul etmediği gizli maddelere dayanıyor." dedi.

Ebu Arefe, kanunların İçişleri Bakanlığının bir Kudüslünün kametini iptal etmek için söz konusu kişinin başka yerde ikameti bulduğunu teyit etmesi, başka yerde ikameti bulunmuyorsa bunu temin etmesini öngördüğünü aktardı.

İsrail meclisi (Knesset), 7 Mart'ta, İçişleri Bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı, mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaşmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, şehirdeki toplam nüfusun üçte birini oluşturuyor. Her birinin "Kudüs sakini" olarak özel İsrail kimlikleri olsa da İsrail vatandaşı kabul edilmiyorlar.

İsrail İçişleri Bakanlığı, daha önce, Filistin'deki 2006 seçimlerini Hamas'ın kazanmasından bu yana Kudüs'ten milletvekili olarak Filistin meclisine giren Muhammed Ebu Tayr, Ahmed Attun ve Muhammed Tutah ile eski Kudüs Bakanı Halid Ebu Arafe'yi Kudüs kimliklerini iptal etmekle tehdit etmişti.

İçişleri Bakanlığının bu tehdidi, ülkedeki en üst yargı merci İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşınmıştı. Filistin milletvekili Ebu Tayr, işgal güçlerince eski bakan Halid Ebu Arafe ve iki milletvekiliyle birlikte Kudüs'ten Ramallah'a göç ettirilmişti.

Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada da İsrail'de kabul edilen yasa tasarısının, uluslararası insan hakları bağlamında korunan Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunun oturum hakkını daha kırılgan hale getirebileceği ve iki devletli çözümü olumsuz etkileyeceği kaydedilmişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenliğinin AB tarafından tanınmadığına yer verilen açıklamada, "İsrail yasaları aksini söylese de söz konusu topraklar İsrail'in sayılmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail, geçen yıl 107 Filistinlinin Kudüs'te ikamet hakkını elinden almıştı. İsrail'in, Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana kentte yaşama hakları elinden alınan ve Batı Şeria'ya göçe zorlanan Filistinlilerin sayısı ise 14 bin 500'ü geçti. İsrail söz konusu yasanın ardından Hamas mensubu oldukları şüphesiyle İsrail hapishanelerinde tutuklu 12 Filistinlinin daha ikametini iptal etmeye hazırlanıyor.



