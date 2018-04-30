Laboratuardan arkadaşımın kızı haberleri getiriyor

Pitt'in, Massachusetts Institute of Technology (MIT)'te profesörlük yapan Neri Oxman ile aşk yaşadığı iddiaları uzun zamandır ABD basınında yer alıyordu. Amerika'nın Sesi yayın kuruluşundan Mehmet Sümer, Twitter hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sümer'in "Ünlü oyuncu Brad Pitt'in, dünyanın en ünlü teknik üniversitelerinden biri olan MIT'nin profesörlerinden, Neri Oxman'la birlikte olduğu iddia ediliyor" tweet'ine Oxman ile aynı okulda doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdüren Murat Yıldırım'dan cevap geldi.