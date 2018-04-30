Nükleer tesisler mayısta kapanıyor

Nükleer başlıklı füze denemeleri ve ABD'ye meydan okuyan açıklamalarıyla dünyayı gerginliğe sürükledikten sonra Güney Kore
lideri Moon Jae-in ile el ele pozlar veren Kuzey Kore
lideri Kim Jongun'dan gerginliği azaltacak bir açıklama daha geldi. Güney Koreli kaynaklar Kim'in güneyli mevkidaşına "nükleer deneme tesislerini mayıs ayı içinde kapatma" ve "ABD ve Güney Koreli nükleer gözlem heyetlerini ve gazetecileri ülkeye davet etme" sözü verdiğini duyurdu. Yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi beklenen Kim Jong-un'un "ABD ile müzakereler gerçekleştirdiğimizde benim Güney Kore'ye ya da ABD'ye füze atabilecek biri olmadığımı görecekler" dediği belirtildi. Trump, Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde görüşeceğini ancak Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılana dek ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik yaptırımlarını sürdüreceğini açıklandı. ABD Başkanı Trump ise şimdiye kadar yaptığı baskı nedeniyle Kuzey Kore liderinin diyalog kurmaya yanaştığını savundu.