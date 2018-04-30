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Putin ve konusunda anlaştı

Başkanı Putin ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 'ın ına ilişkin olarak ortak bir çalışma yürütme konusunda anlaştı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 22:09
Putin ve Macron İran konusunda anlaştı

Başkanı , Emmanuel 'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR

Fransa tarafının talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki lider 'ın ına ilişkin olarak ortak bir çalışma yürütme konusunda anlaştı. İran nükleer programlarına ilişkin olarak Ortak Eylem Planı üzerine yapılan görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değindi.

İran nükleer anlaşmada değişiklik yapılmasını kabul etmeyecek

Bununla birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide, Putin'le yaptığı görüşmeyi içeren bir video paylaşarak, konuşulanlar hakkında kısa bir bilgi verdi.

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Putin ve Macron İran konusunda anlaştı
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