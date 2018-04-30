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Son dakika: 'dan tehdit gibi açıklama!

ABD Başkanı ’ın nükleer anlaşmayı bozma yönündeki girişimlerini hedef alan Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı , uranyum zenginleştirme kapasitelerinin 2015’teki anlaşma öncesinden daha fazla olduğunu belirtti. Nükleer anlaşmadan rahatsız olanın yalnızca ,ABD olduğunu ileri süren Hamaney Ortadoğu ülkelerinde aklınız varsa ABD'Den uzak durun dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 15:28
Son dakika: İran'dan tehdit gibi açıklama!

Ülkesinin resmi televizyon kanalına çıkan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı , ABD'nin nükleer anlaşmayı bozma yönündeki çabalarına sert bir çıkışla cevap verdi.

Salihi, 2015'teki anlaşma öncesinden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye teknik olarak hazır olduklarını belirtti.

'TRUMP KENDİNE GELSİN'

ABD Başkanı Donald 'a "kendine gelme" ve anlaşmayı bozmama çağrısında bulundu. Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.

ABD DIŞINDA ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKAN YOK!

Anlaşma 2015'te İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında imzalanmıştı. ABD dışında anlaşmaya karşı çıkan taraf yok. Ancak taraf olmayan İsrail, İran'ın baskı altına alınması için anlaşmanın bozulması gerektiğini öne sürüyor.

HAMANEY'DEN TEPKİ 'MİSLİYLE DARBE'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde "misliyle darbe alacağı" uyarısında bulunarak, "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli" uyarısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN AKLI VARSA ABD'YE YANAŞMASIN

Başkent Tahran'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.

ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, "Amerika için 'vur kaç' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz. Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız" dedi.

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Son dakika: İran'dan tehdit gibi açıklama!
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