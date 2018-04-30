Son dakika: İran'dan tehdit gibi açıklama!

Ülkesinin resmi televizyon kanalına çıkan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin nükleer anlaşmayı bozma yönündeki çabalarına sert bir çıkışla cevap verdi.

Salihi, 2015'teki anlaşma öncesinden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye teknik olarak hazır olduklarını belirtti.

'TRUMP KENDİNE GELSİN'

ABD Başkanı Donald Trump'a "kendine gelme" ve anlaşmayı bozmama çağrısında bulundu. Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.

ABD DIŞINDA ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKAN YOK!

Anlaşma 2015'te İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında imzalanmıştı. ABD dışında anlaşmaya karşı çıkan taraf yok. Ancak taraf olmayan İsrail, İran'ın baskı altına alınması için anlaşmanın bozulması gerektiğini öne sürüyor.

HAMANEY'DEN TEPKİ 'MİSLİYLE DARBE'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde "misliyle darbe alacağı" uyarısında bulunarak, "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli" uyarısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN AKLI VARSA ABD'YE YANAŞMASIN



Başkent Tahran'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin Suudi Arabistan yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.



ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, "Amerika için 'vur kaç' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz. Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız" dedi.