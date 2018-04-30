Son Dakika:Kabil'de çifte saldırı! Onlarca ölü var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi.Hayatını kaybedenler arasında bir muhabir var. Kabil'de yapılan ve onlarca kişinin ölümüne yol açan terör saldırıları için için Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.
Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:47Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 11:42
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.