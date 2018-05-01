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Bu meyvenin kokusu okulu tahliye ettirdi

'nın Melbourne kentindeki bir okulda yayılan kötü koku okulu tahliye ettirdi.

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018
Bu meyvenin kokusu okulu tahliye ettirdi
'nın Melbourne kentindeki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde önceki gün ortaya çıkan kötü bir koku, binada gaz sızıntısının olduğu endişesiyle öğrencilerin tahliyesine neden oldu. Cumartesi günü üniversite kampusunda meydana gelen olayda, kötü kokunun yayılması üzerine önlem olarak yaklaşık 500 öğrenci tahliye edildi. Yapılan araştırma sonucunda kokunun Asya'da yetişen "duryan" isimli meyveden geldiği anlaşıldı. Öğrenciler kütüphanenin lağım gibi koktuğunu ve kokunun havalandırma nedeniyle tüm binaya yayıldığını söyledi.
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Bu meyvenin kokusu okulu tahliye ettirdi
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