Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Filistinliler çenelerini kapatsın dedi’ iddiası

liler çenelerini kapatsın dedi’ iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir kez daha hakkında sözleriyle gündemde.

Giriş Tarihi: 1.5.2018
‘Filistinliler çenelerini kapatsın dedi’ iddiası
merkezli Channel 10 kanalının özel haberine göre , 27 Mart'ta New York'ta Yahudi lobisiyle kapalı kapılar arkasında bir toplantıya katıldı. Bu görüşme sırasında Selman'ın "liler ya Trump'ın planını kabul etmeli ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeli" dediği öne sürüldü. Selman'ın aynı toplantıda ayrıca "Filistin meselesi, Suudi hükümetinin gündeminin baş sıralarında yer almıyor. Uğraşmamız gereken çok çok daha acil meseleler var, İran gibi" dediği ileri sürüldü. Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Filistinliler çenelerini kapatsın dedi’ iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN