‘Filistinliler çenelerini kapatsın dedi’ iddiası

İsrail
merkezli Channel 10 kanalının özel haberine göre Prens Selman
, 27 Mart'ta New York'ta Yahudi lobisiyle kapalı kapılar arkasında bir toplantıya katıldı. Bu görüşme sırasında Selman'ın "Filistin
liler ya Trump'ın planını kabul etmeli ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeli" dediği öne sürüldü. Selman'ın aynı toplantıda ayrıca "Filistin meselesi, Suudi hükümetinin gündeminin baş sıralarında yer almıyor. Uğraşmamız gereken çok çok daha acil meseleler var, İran gibi" dediği ileri sürüldü. Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.