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İran'dan füze açıklaması: Asla kabul etmeyiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ülkesinin Avrupa ve tarafından son günlerde talep edilen füze silahsızlandırılmasını "asla" kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 10:53
İran'dan füze açıklaması: Asla kabul etmeyiz

Tahran Ulusal Savunma Üniversite'nde konuşan General Selami, İran'ın balistik füze programının tartışılmasını isteyen ve bazı Avrupa ülkelerinin talebini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

'BU AHLAKSIZCA VE AKIL DIŞI BİR TALEP'

İranlı General, "Düşmanlarımız bir taraftan bizi tehdit ederken diğer taraftan füze konusunda silahsızlanmamızı istiyor. Bu ahlaksızca ve akıldışı bir taleptir. Füzelerimiz caydırıcı gücümüzün ana unsurudur. Asla caydırıcı potansiyelimizden vazgeçmeyi kabul etmeyiz. Amerikalılar ve Avrupalılar bunu bilmeli" dedi.

ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta yaptıkları görüşmede, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak aralarında Tahran'ın füze çalışmalarının da bulunduğu bazı maddelerin anlaşmaya eklenmesini görüşmüştü.

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İran'dan füze açıklaması: Asla kabul etmeyiz
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