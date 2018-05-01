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Başbakanı Abe'den ""e destek

Başbakanı ülkesinin konusunda iki devletli çözümü ve bölgede istikrarı desteklediğini belirtti. 'ün başkenti Amman'a yaptığı resmi ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Abe, ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ve Ürdün'ünün bölgede bir istikrar noktası olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 20:13
Japonya Başbakanı Abe'den Filistine destek

Bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkati çeken ve 'nın bunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurgulayan Abe, Suriye'deki kriz konusunda ise Birleşmiş Milletler () çatısı altındaki insani çözümden yana olduklarını ifade etti.

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Abe, ve 'i ziyaret edeceği, Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bilgisini paylaşarak, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

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resmi ajansı Petra'nın haberine göre, ve Abe bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştırma konusunda anlaştı.

'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayan turu İsrail ve Filistin'i de kapsıyor.

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Japonya Başbakanı Abe'den "Filistin"e destek
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