Nükleer düğüm

ABD Başkanı Donald Trump
'ın, İran
ile P5+1 ülkelerin (ABD, Çin, Rusya
, İngiltere, Fransa ve Almanya) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmayı sonlandırma tehdidi uluslararası camiada tartışmanın fitilini ateşledi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada Londra-Berlin-Paris üçlüsünün, anlaşmaya destek verdiği duyuruldu ve "anlaşmanın, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önünü kesecek en iyi çözüm yöntemi olduğu" belirtildi.
NİHAİ KARAR 12 MAYIS'TA
Buna karşılık İran lideri Ayetullah Hamaney, Trump'ı İran'a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran'a karşı kışkırtmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'yi nükleer anlaşmaya uymamakla suçladı ve Washington'un anlaşmadan çekilmesi halinde Tahran'ın da anlaşmaya uymayacağı tehdidini savurdu. Anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi için diplomatik çabalarını sürdüren Macron ile telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de 2015'te kararlaştırılan yol haritasına bağlı kalınması gerektiği yönünde açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Mike Pompeo ise, İran'ı Ortadoğu'da hegemonyasını kabul ettirmeye çalışmakla suçladı. Trump'ın nihai kararını 12 Mayıs'a kadar vermesi bekleniyor.