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- maçı 1 - TRT 1 Real Madrid Bayern maçı saat kaçta?

Son dakika! Dev Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına dakikalar kaldı... Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanyol ekibi, Alman takımını konuk edecek. Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı  final rövanş maçı bu akşam saat 21.54'te 1 ekranlarında olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasını ı ile buradan izleyebilirsiniz... Hemen Real Madrid - Bayern Münih maçı TRT1 !

Giriş Tarihi: 1.5.2018 20:11 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 21:13
Real Madrid - Bayern Münih maçı TRT1 canlı izle - TRT 1 Real Madrid Bayern maçı saat kaçta?

maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek, kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid saha avantajını eline alarak büyük bir şans yakaladı. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki, Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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