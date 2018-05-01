Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek, kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid saha avantajını eline alarak büyük bir şans yakaladı. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki, Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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