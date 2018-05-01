Rusya 1 aydır alev alev

Rusya
'nın doğusu büyük yangın
larla mücadele ediyor. 7 Nisan'da başlayan yangınların hâlâ kontrol altına alınamaması korkutuyor. Bölgede son günlerde toplamda 70'ten fazla yangın çıktığı ve 187 bin hektar alanda yangın söndürülmeye çalışıldığı belirtildi. Federal Yangın Merkezi en zor durumun Amur bölgesinde yaşandığını bildirdi. Doğal nedenlerden çıkan yangınlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Önceki gün ise Amur Irmağı yakınlarında 22 yangın çıktı. 37 bin hektarı Khingan Doğal Rezervi'nde olmak üzere 156 bin hektar alanda yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Primorsky bölgesinde çıkan 37 yangın sonucu 6 bin 400 hektar alan ve Khabarovsk bölgesinde bin 100 hektar alanda alevlerle mücadele sürüyor. BÖLGEYE ULAŞMAK ZOR
Ulaşılması zor ormanların ise 22 bin 600 hektarlık bölümünde de yangınlar devam ediyor. 170 bin 700 hektarlık ormanlık alanda bir ayda toplamda 86 yangın çıktı. 2 bin 800'den fazla kişi, 25'i uçak 495 araç ile yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.