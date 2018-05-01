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: 'ndan kritik görüşme!

Haberi: , Suriye ve Humus bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 12:18
Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan kritik görüşme!

, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve Humus bölgesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye ve Humus bölgesindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Brüksel'de NATO dışişleri bakanları toplantısına katılan Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik." ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, ayrıca, "Bu yol haritasını onayladıktan sonra Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan kritik görüşme!
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