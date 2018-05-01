Suriye’de İran milisleri hedefte

Surıye'nin
Hama ve Halep vilayetlerindeki askeri üsler pazar gecesi füze saldırısına uğradı. Suriye
İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, füzelerin karadan ateşlendiğini ve saldırıda 26 rejim yanlısı milisin ve askerin öldüğünü duyurdu. Hama'da, rejim milislerinin konuşlu bulunduğu 47'nci Alay'a isabet eden füzelerle ölen 26 kişiden 4'ünün Suriyeli, geri kalanların çoğunun ise İran
lı olduğu kaydedildi. Saldırının büyük ihtimalle İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ise henüz Suriye'ye yönelik saldırı düzenlediğini teyid eden bir açıklama yapmadı ancak İsrail Güvenlik Kabinesi dün acil durum gündemiyle toplandı. İSRAİL, İRAN'I SUÇLADI
Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etti. Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu iddiaların ele alındığı belirtildi. Öte yandan İsrail Parlamentosu da hükümet onayı olmadan Netanyahu'ya savaş kararı alma yetkisi veren yasayı onayladı.