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Trump: Kim Jong-un ile buluşma Barış Evi’nde

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Trump: Kim Jong-un ile buluşma Barış Evi’nde
ABD Başkanı Donald Trump, Lideri Kim Jong-un ile Kuzey ile arasındaki Barış Evi'nde görüşmek istediğini söyledi. Turmp, görüşmenin mekanı için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmenin gerçekleştiği iki ülke sınırındaki Barış Evi'ni seçti. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Buluşma için çeşitli ülkeler düşünüldü ancak Barış Evi/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkedense daha temsili" dedi. Buluşmanın 3-4 hafta içinde olması bekleniyor.
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Trump: Kim Jong-un ile buluşma Barış Evi’nde
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