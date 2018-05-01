Trump: Kim Jong-un ile buluşma Barış Evi’nde

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-un ile Kuzey ile Güney Kore
arasındaki Barış Evi'nde görüşmek istediğini söyledi. Turmp, görüşmenin mekanı için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmenin gerçekleştiği iki ülke sınırındaki Barış Evi'ni seçti. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Buluşma için çeşitli ülkeler düşünüldü ancak Barış Evi/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkedense daha temsili" dedi. Buluşmanın 3-4 hafta içinde olması bekleniyor.