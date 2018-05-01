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Trump'tan Netanyahu'nun açıklamalarına destek!

Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'ın nükleer silah üretme ve test etme konusunda uluslararası toplumu aldattığı iddialarına destek verdi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 09:50
Trump'tan Netanyahu'nun açıklamalarına destek!

'da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Netanyahu'nun açıklamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun İran'ın gizlice nükleer silah ürettiğine yönelik açıklamalarının bir bölümünü izleyebildiğini belirten Trump, İran'ın davranışının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Trump, Netanyahu'nun öne sürdüğü füze denemelerine işaret ederek, İran'ın boş oturmadığını savundu.

yönetimi zamanında imzalanan nükleer anlaşmadan 'yi çekip çekmeyeceği konusuna açıklık kazandırmayan Trump, anlaşmadan çekilme durumunda, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını kollayan gerçek bir anlaşma yapılabileceğini söyledi.

Trump, İran anlaşmasından çekilmenin 'ye yanlış bir mesaj gönderebileceği olasılığı ile ilgili bir soruya da "Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz 7 yılda bu anlaşmanın süresi dolacak ve İran nükleer silah üretmede serbest olacak" karşılığını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu, İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne sürerek, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İran'da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.

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Trump'tan Netanyahu'nun açıklamalarına destek!
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