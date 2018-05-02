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’de askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü

suna ait kargo uçağının Georgia eyaletinde çevre yoluna düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 22:30
ABD’de askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü

suna ait bir askeri kargo uçağının Georgia eyaleti Savannah kentinde çevre yoluna düştüğü ve uçakta bulunan 5 askerin öldüğü bildirildi.

ABD Ulusal Asayis Komutanlığından yapılan açıklamada uçağın, Porto Rico Ulusal Asayiş Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim görevi icra eden ve içinde 5 kişi bulunan uçağın, Savannah Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarına henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ise uçağın Arizona'daki Davis Monthan Hava Üssü'ne giderken düştüğünü açıkladı.

ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, medyaya konuşan ABD'li yetkililer uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

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ABD’de askeri kargo uçağı düştü: 5 ölü
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