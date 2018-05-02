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'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

'nın askeri kabiliyetine ilişkin bir süre var olan kuşkuların giderek artıyor. dergisinde yayınlanan bir haber, Almanya'nın yükümlülüklerini gerçekten yerine getirip getirmediğine ilişkin soru işaretlerinin büyüdüğüne dikkat çekiliyor. DW İngilizce'nin haberinde ise Alman Hava Kuvvetleri'nin elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirebilecek miktarda füze olduğuna işaret ediliyor.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 17:44
Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia

Habere göre, uçakların savunma sistemindeki teknik bir sorun nedeniyle Alman sunun elindeki 128 adet Eurofighter savaş uçağının sadece 10'u, savaşa hazır.

NATO YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR

Bu durumun ise, 'nın kriz durumuları için 82 uçağını savaşa hazır tutma yönündeki yükümlüğünü yerine getiremediği anlamına geldiği vurgulanıyor.



"SADECE 4 ADET EUROFİGHTER'E YETECEK FÜZE VAR"

DW İngilizce'nin yansıttığı haberde söz konusu sorunun Alman Hava Kuvvetleri'nin karşı karşıya olduğu tek sorun olmadığı belirtilirken elinde sadece 4 adet Eurofighter'e savaşa hazır koruma getirmek için yeterli füze olduğuna da dikkat çekiliyor.

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Almanya'nın askeri kabiliyeti hakkında şok iddia
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