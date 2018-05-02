‘Arakanlı kadınların psikolojik desteğe ihtiyacı var’

Uluslararası yardım kuruluşları, 9 ay önce Myanmar
ordusunun uyguladığı soykırım ve yerinden etme politikası çerçevesinde tecavüze uğrayan Müslüman Arakanlı kadınların önümüzdeki günler doğum yapacağını hatırlattı. Kuruluşlar, önümüzdeki haftalarda Bangladeş'teki sığınma kamplarında "istenmeyen bebeklerin" doğacağını belirtirken, İngiltere
'deki Save The Children isimli kuruluş, yeni doğan pek çok bebeğin anneleri tarafından terk edilmesinden endişe edildiğini bildirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar isimli kuruluşun yetkilisi Melissa How, tecavüze uğrayan kadınların çoğunun 18 yaşın altında olduğunu belirterek, bu kadınların doğum sonrası psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.