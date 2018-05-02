Aynı yıl aynı gün doğdular! Bu hikaye içinizi ısıtacak
Anthony ve Jamie birbirlerine aslında doğuştan bağlanmışlar fakat bundan haberleri yoktu... İkili popüler arakadaşlık uygulamalarından birinde tanıştı. İşte ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Anthony ve Jamie'nin içinizi ısıtacak hikayesi...
Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:03Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:14
Jamie Frantz ve Anthony Burkett, Tinder üzerinden tanıştılar ve hemen birbirlerine aşık oldular. Konuşmaya başladıktan sonra Jamie, Anthony'nin emaili olan 'Burkette11493'ü görünce bunun doğum tarihi hakkında ipucu verdiğini düşündü.