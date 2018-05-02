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Aynı yıl aynı gün doğdular! Bu hikaye içinizi ısıtacak

Anthony ve Jamie birbirlerine aslında doğuştan bağlanmışlar fakat bundan haberleri yoktu... İkili popüler arakadaşlık uygulamalarından birinde tanıştı. İşte 'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Anthony ve Jamie'nin içinizi ısıtacak hikayesi...

Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:14
Aynı yıl aynı gün doğdular! Bu hikaye içinizi ısıtacak

Jamie Frantz ve Anthony Burkett, Tinder üzerinden tanıştılar ve hemen birbirlerine aşık oldular. Konuşmaya başladıktan sonra Jamie, Anthony'nin emaili olan 'Burkette11493'ü görünce bunun doğum tarihi hakkında ipucu verdiğini düşündü.

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Aynı yıl aynı gün doğdular! Bu hikaye içinizi ısıtacak
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