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'da protesolar büyüyor!

'da protestocular başkent Erivan'a giriş yollarının bazılarını ve havalimanına giden yolu kapattılar.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 09:16
Ermenistan'da protesolar büyüyor!

'da protestocular başkent Erivan'a giriş yollarının bazılarını ve havalimanına giden yolu kapattılar.

Göstericilerin bu hareketi, protesto hareketinin lideri Nikol Pashinyan'ın dün yaptığı ülke çapında sivil itaatsizliğe başlanması çağrısını ve iktidar partisinin istifa eden Başbakan yerine Pashinyan'ın başbakanlığa atanmasını engellemesini izliyor.

SARKİSYAN İKTİDARI ELDEN BIRAKMAMAKLA SUÇLANIYOR

Bazı Ermeni seçmenler, 10 yıl cumhurbaşkanlığının ardından geçen ay parlamento tarafından başbakan seçilen ve 'ya yakın bir siyasetçi olan Sarkisyan'ı iktidarı elden bırakmamaya çalışmakla suçluyorlar.

Protestocular ayrıca şehir merkezinde bazı yolları da kapattı.

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Ermenistan'da protesolar büyüyor!
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