İran: Netanyahu yalancı bir çoban

ABD Başkanı Donald Trump
'ın, İran
ile P5+1 ülkelerin (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa
ve Almanya
) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmayı sonlandırma tehdidin ardından tartışmalar giderek hareketleniyor. Trump'ın 12 Mayıs'ta açıklayacağı kararı öncesi İsrail
Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önceki gece düzenlediği basın toplantısı tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaştığını iddia etmişti. Trump, İsrail Başbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. ALMANYA - FRANSA İNCELEYECEK
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini, Netanyahu'nun açıklamalarında anlaşmanın delindiğine dair bir delil olmadığını söyledi. Alman ve Fransa hükümeti önce belgeleri inceleyeceklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalancı çoban (Netanyahu), iddialarını 12 Mayıs'tan bir kaç gün önce ortaya attı" ifadesini kullandı.