Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İspanya, turizm vergisini iki katına çıkardı

, sini iki katına çıkardı

Ofisi, Mayorka, Formentera ve İbiza gibi tatil beldelerinde tatilini geçirecek olan lere uyguladığı turizm sini iki katına çıkardığını duyurdu. Fiyatlı vergi uygulamasının kişi başına 4 eurodan başlayıp, turistin tercih ettiği tatil şekline göre yükseleceği açıklandı. Turist vergisinin Mayorka'nın dışında Formentera ve İbiza'da da alınacağı duyuruldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 16:56
İspanya, turizm vergisini iki katına çıkardı

Mayıs itibariyle yürürlüğe giren fiyatlı uygulamasının kişi başına 4 eurodan başlayıp, in tercih ettiği tatil şekline göre verginin yükseleceği açıklandı.

2016'DAN BERİ UYGULANIYOR

2016 yılından beri uygulanan turist vergisinin yükseltilmesinin beldelerinin alt yapısının yenilenmesi, temizlik ve şehrin daha kaliteli hizmet vermesi için arttırıldığı ifade edildi. Turist vergisinin Mayıs Ekim ayı arasında alınacağı, düşük sezonlarda ise kişi başına 50 sent ile 2 euro arasında vergi alınacağı, 15 yaşından küçük çocuklardan ise vergi alınmayacağı, Mayorka Adası'nda dokuz günden fazla kalan turistlere yüzde 50'lik vergi indirimi uygulanacağı belirtildi.

Turist vergisinin Mayorka'nın dışında Formentera ve İbiza'da alınacağı duyuruldu.
, yılda 75 milyon turisti ağırlayarak yıllık 77 milyar turizm geliri elde ediyor. Turizm sektörü, İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 11'ini sağlarken, ülkede çalışan her sekiz kişiden biri de bu sektörde istihdam ediliyor.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu! İlk 3'teki o ülke...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya, turizm vergisini iki katına çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN