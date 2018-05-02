İsrail sivilleri katlediyor

İsrail
'in işgal altında tuttuğu Filistin
topraklarındaki zulmüne Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. BM, abluka altındaki Gazze
'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlileri şehit eden ve yaralayan İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, gösterilerde hiçbir İsraillinin ölmediğine ve yaralanmadığına işaret edildi ve İsrail askerlerinin silahsız ve barışçıl şekilde gösteri yapan sivilleri hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, Gazze'de İsrail'in sivilleri kasten hedef alarak şehit etmesinin 4. Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığının altı çizildi. 'ŞOKE EDİCİ'
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin de İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere aşırı güç kullanmasına tepki göstererek, "Her hafta silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına şahit oluyoruz" dedi. Geçen hafta, 14 yaşındaki Muhammed Eyüp'ün İsrail keskin nişancısı tarafından şehit edilmesine de değinen Hüseyin, İsrailli güvenlik güçlerinden kaçarken vurulan bir çocuğun görüntüleri düpedüz şoke edici" diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yakın zamanda artan şiddetten ve bunun sonucunda çok sayıda Filistinlinin ölmesinden ve yaralanmasından derin kaygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı. 250 BİN FİLİSTİNLİ İŞSİZ
Gazze
Şeridi'nde 30 Mayıs'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nden bu yana Filistinli şehit sayısı 48 olurken, 5 bin 500'den fazla kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov da Filistin ile İsrail arasındaki ihtilafın siyasi çözüm ihtimalinden uzak bir şekilde varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, "Gazze'nin patlamak üzere" olduğunu söylemişti. Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu duyurdu.