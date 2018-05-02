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Tarihi zirvede gerginlik!

lideri Kim Jong-un'un geçen hafta lideri Moon Jae-in ile birlikte yaptığı tarihi zirveden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.Görüntülerde Kim, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun önünü kesen foto muhabirini elinin tersi ile itiyor.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 13:13
Tarihi zirvede gerginlik!

Devlet Başkanı Kim Jong-un, tarihi Kore zirvesinde eşi Ri Sol Ju'yu Devlet Başkanı Moon Jae-In ile tanıştırmaya hazırlanırken foto muhabiri itti.

ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

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Tarihi zirvede gerginlik!
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