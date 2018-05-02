Tarihi zirvede gerginlik!

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, tarihi Kore zirvesinde eşi Ri Sol Ju'yu Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile tanıştırmaya hazırlanırken foto muhabiri itti.

ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.