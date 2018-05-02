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Tek çivi çakılmadan yapılan cami iki asırdır ayakta!

'in Buzim şehrinde 19. yüzyılda inşa edilen ülkenin "çivisiz" tek camisi şehrin sembollerinden biri olarak yaklaşık iki asırdır dimdik ayakta durmaya devam ediyor - Caminin, Viyana Kuşatması'nın ardından bölgeye yerleşen halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1830'lu yıllarda inşa edildiği ifade ediliyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 11:35
Tek çivi çakılmadan yapılan cami iki asırdır ayakta!

Önemli Osmanlı eserlerinin bulunduğu 'in Buzim şehrinde 19. yüzyılda inşa edilen ülkenin "çivisiz" tek camisi, şehrin sembollerinden biri olarak yaklaşık iki asırdır dimdik ayakta durmaya devam ediyor.

"AHŞAP CAMİ"

"Şövalyeler Şehri" olarak anılan Buzim'de 1830'lu yıllarda inşa edilen ve yapımında tek bir çivi dahi kullanılmayan bu tarihi cami, halk arasında "Ahşap Cami" olarak anılıyor.

Bihaç şehrinde bulunan ve kiliseden camiye dönüştürülen Fethiye Camisi'nin ardından Krajina bölgesinin en eski camisi olan Ahşap Cami, aynı zamanda bölgedeki en eski ahşap cami olma özelliğine de sahip.

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Tek çivi çakılmadan yapılan cami iki asırdır ayakta!
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