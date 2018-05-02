Tek çivi çakılmadan yapılan cami iki asırdır ayakta!

Önemli Osmanlı eserlerinin bulunduğu Bosna Hersek'in Buzim şehrinde 19. yüzyılda inşa edilen ülkenin "çivisiz" tek camisi, şehrin sembollerinden biri olarak yaklaşık iki asırdır dimdik ayakta durmaya devam ediyor.

"AHŞAP CAMİ"

"Şövalyeler Şehri" olarak anılan Buzim'de 1830'lu yıllarda inşa edilen ve yapımında tek bir çivi dahi kullanılmayan bu tarihi cami, halk arasında "Ahşap Cami" olarak anılıyor.

Bihaç şehrinde bulunan ve kiliseden camiye dönüştürülen Fethiye Camisi'nin ardından Krajina bölgesinin en eski camisi olan Ahşap Cami, aynı zamanda bölgedeki en eski ahşap cami olma özelliğine de sahip.