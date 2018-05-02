Türkiye ile çalışmalarımız sürüyor

ABD
Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon
'da gazetecilerle sohbet etti. AA muhabirinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye
ile ABD arasında Menbiç konusunda ortak bir yol haritasına ilişkin açıklamalarını hatırlatıp Menbiç modeline ilişkin neler söyleyebileceğine yönelik sorusunu Mattis şöyle yanıtladı: "NATO
müttefikimiz ile fikir ayrılığı yaşadığımız bir konu üzerinde çalışırken, bu görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler hakkında bilgilendiriliyorum ancak konuşmaya hazır değilim." ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve SGD, DEAŞ
'ın elindeki bölgelere operasyonlar başlatıyor" dedi. 25 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye
'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil öldü. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, köy halkı, sabah gerçekleşen saldırıya evlerinde uyuduğu esnada yakalandı.