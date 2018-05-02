Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Türkiye ile çalışmalarımız sürüyor

ile çalışmalarımız sürüyor

Giriş Tarihi: 2.5.2018
Türkiye ile çalışmalarımız sürüyor
Savunma Bakanı Jim Mattis, 'da gazetecilerle sohbet etti. AA muhabirinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ile ABD arasında Menbiç konusunda ortak bir yol haritasına ilişkin açıklamalarını hatırlatıp Menbiç modeline ilişkin neler söyleyebileceğine yönelik sorusunu Mattis şöyle yanıtladı: " müttefikimiz ile fikir ayrılığı yaşadığımız bir konu üzerinde çalışırken, bu görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler hakkında bilgilendiriliyorum ancak konuşmaya hazır değilim." ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve SGD, 'ın elindeki bölgelere operasyonlar başlatıyor" dedi.

25 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, 'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil öldü. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, köy halkı, sabah gerçekleşen saldırıya evlerinde uyuduğu esnada yakalandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile çalışmalarımız sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN