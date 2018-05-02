Türkiye'de PKK, Almanya'da YPG paçavraları açtılar

Berlin'in Kreuzberg semtinde 1 Mayıs kutlamaları sırasında bazı marjinal gruplar terör örgütü PYD/YPG paçavraları taşıdı.

Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde her sene kutlanan 1 Mayıs kutlamalarında PYD/YPG paçavraları taşındı.

ÖNCE PANAYIR HAVASINDA BAŞLADI...

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Berlin'de önce panayır havasında başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda müzik, dans ve şenlik havası hakim oldu. Etkinliklere gelenler, kurulan farklı sahnelerde çeşitli müzikler eşiğinde coştu. Semtte oturan Türkler de kapılarının önüne kurdukları stantlarda Türk mutfağının farklı lezzetlerini 1 Mayıs kutlamalarına gelen ziyaretçilere sundu.

Akşam üzeri toplanan marjinal gruplar ise farklı sol örgütlerin flamaları ve YPG paçavraları ile Oranienplatz Meydanı'ndan Schlesischestor Metro durağına kadar yürüdü. Polisin müdahale etmediği izinsiz gösteri yürüyüşünde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polis, bazı göstericileri gözaltına alırken, alkol komasına giren kimi gençler de ambulansla hastanelere kaldırıldı.

PKK SEMPATİZANLARI İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Almanya'da marjinal gruplar, bu sene terör örgütü PKK sempatizanları ile izinsiz bir yürüyüş yapacaklarını ilan etmişlerdi. Hatta Berlin medyasına yaptıkları açıklamalarda, çok sayıda YPG paçavrası taşıyarak, 2 Mayıs'ta Ankara'daki Alman Büyükelçisinin görüşmeye çağrılmasını sağlamak istediklerini bildirmişlerdi.

1 Mayıs kutlamalarında başka şehirlerden gelen polislerle birlikte toplam 5 bin Alman polisi görev aldı.