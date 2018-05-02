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Venedik’te bariyerleri devrede

Giriş Tarihi: 2.5.2018
Venedik’te turist bariyerleri devrede
Venedik Belediyesi'nin akınına karşı roma Meydanı girişi ve tren istasyonu dışındaki Lista di Spagna'de kuracağını açıkladığı "turist sayaçları" yerel halkın larına rağmen dün dikildi. Yerel halk, kentte sayaç sistemine karşı çıkarak protesto gösterileri düzenlemiş, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'yu kenti yerleşime kapatmayı planlamakla suçlamıştı. Ancak 21 Nisan Pazar günü kutlanan Paskalya'da 125 bin turisti ağırlayan kentin, İşçi Bayramı nedeniyle 4 güne çıkan tatil nedeniyle yine bir turist akınına uğrayacağı tahmin ediliyor.
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Venedik’te turist bariyerleri devrede
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