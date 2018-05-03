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direktörü Türkçe biliyor’

Giriş Tarihi: 3.5.2018
MIKE Pompeo'nun ABD Senatosu'ndan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı () Direktörlüğü'ne vekaleten getirilen Gina Haspel hakkında yeni detaylar açıklandı. CIA tarafından yayımlanan bilgilerde Haspel'in 33 yıllık görev süresince Türkçe ve Rusça öğrendiği ve her iki dili de akıcı olarak konuştuğu belirtildi. CIA'nın ilk kadın direktörü olan Haspel'in 2000'de 'da görev yaptığı biliniyor. Haspel'in ayrıca İspanyolca ve Fransızca da konuştuğu kaydedildi.
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‘CIA direktörü Türkçe biliyor’
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