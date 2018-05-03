Gazze dünyanın en büyük hapishanesi

İsrail'in Filistin
'e uyguladığı insanlık dışı uygulamaları protesto için 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlayan aktivist Benjamin Ladraa
, Ankara
'da SABAH'a yaptığı açıklamalarda "Gazze
, günde sadece 4 saat elektrik kullanabiliyor. Ne kadar insani yardım gelirse gelsin hemen yok ediliyor. İsrail okullara bile binlerce ton bomba yağdırıyor. 10 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili olan şehir, dünyanın en büyük hapishanesi" diye konuştu. Türkiye'nin yola çıktığından bu yana uğradığı 11'inci ülke olduğunu belirten İsveçli aktivist, yola çıkmaktaki amacının Filistin'de duyduğu hikâyeleri mümkün olduğunca fazla insanla paylaşabilmek olduğunu söyledi. İsveç'te yaşayan Filistinlilerden dinlediği hikâyelerin doğruluğunu araştırmak için çokça rapor ve kitap okuduğunu ve sonunda Filistin'e gitmeye karar verdiğini anlatan Ladraa, "Filistin'den dönünce evde günlerce ağladım. Çünkü orada çok fazla şey gördüm. Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsam harekete geçmeliyim diye düşündüm" dedi. OKULLARA FOSFOR BOMBASI
İsrail'in Gazze'nin işgali esnasında uluslararası hukukta yasaklanan 'beyaz fosfor' gibi silahları kullandığını belirten aktivist "Beyaz fosfor, yaklaşık 800 derecede yanıyor. Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından kurulan okulların üzerine beyaz fosfor yağdırıyorlar. Okulun yöneticileri koordinatlarını vererek oranın mültecileri de barındıran bir okul olduğunu İsrail'e bildirdi. Ama 17'nci kez telefon ettikten sonra bile bombalamaya devam ettiler. İsrail, okullara binlerce ton bomba yağdırmaktan çekinmiyor" ifadelerini kullandı. İNSANLIK TRAJEDİSİ
Gazzelıler için İsrail'in yıktığı yaşam alanlarını inşa etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Ladraa, "2008'de 22 çimento fabrikasının 20'sini bombaladılar. Altyapı için gelen yardımlara da kısıtlama getiriyorlar. Su arıtma tesislerini ve elektrik santrallerini yok ediyorlar. Orada su içmek güvenli değil. Buradaki insanlık trajedisinin son bulması için işgalin durması gerekiyor" dedi. Ladraa ayrıca Gazzelilerin İsrail'in kurduğu kontrol noktaları nedeniyle kısa mesafelere ulaşmasının bile saatler sürdüğünü anlatıyor. ADALET BAKANI'NDAN SOYKIRIM ÇAĞRISI
İsveçlı
Ladraa, İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked'in, "Ölmek zorundalar, evleri yıkılmalı ki daha fazla terörist dünyaya getiremesinler", "Hepsi bizim düşmanımız ve kanları ellerimizde bulunmalı. Bu aynı zamanda ölen teröristlerin anneleri için de geçerli. Çünkü daha fazla 'küçük yılan' meydana getirebilirler" sözlerinin Filistinli anneler için soykırım çağrısı olduğunun altını çizdi. 300 ÇOCUK, İSRAİL HAPİSHANELERİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile de görüşen "Filistin'in cesur kızı" Ahed Tamimi'nin İsrail askerine tokat attığında 16 yaşında olduğunu belirten aktivist, "İsrail hapishanelerinde bir yaş kısıtlaması bulunmuyor. Şu an 300'ün üzerinde çocuk İsrail hapishanelerinde" dedi. Benjamin Ladraa, evi İsrail askerleri tarafından 100'den fazla kez basılan Ahed Tamimi'ye 8 yıl, annesine de kızını tokat atarken kayda aldığı için 8 ay hapis cezası verildiğini hatırlattı.