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'daki nda ölü sayısı 100'ü aştı

'ın kuzeyinde meydana gelen nda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığı, yaralananların sayısının ise 133'e çıktığı bildirildi. Yetkililer, ölümlerin çoğunun güçlü rüzgârların ağaçları devirmesi ve duvarları yıkmasından kaynaklandığını bildirdi. Fırtına yüzünden yaklaşık 150 hayvanın da telef olduğu kaydedildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 17:07
Hindistan'daki kum fırtınasında ölü sayısı 100'ü aştı

'ın kuzeyindeki Rajasthan ve Uttar Pradesh eyaletlerinde meydana gelen nda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığı bildirildi.

Uttar Pradesh eyaletinin farklı bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 64, yaralananların ise 38 olduğu bildirilirken, Rajasthan'daki yoğun fırtına ve şimşekler yüzünden ölü sayısının 33'e çıktığı, yaralananların sayısının ise 150'ye yaklaştığı belirtildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DUVARLAR YIKILDI

Yetkililer, ölümlerin çoğunun güçlü rüzgarların ağaçları devirmesi ve duvarları yıkmasından kaynaklandığını bildirdi. Fırtına yüzünden yaklaşık 150 hayvanın telef olduğu ifade edildi.
Karnataka eyaletinde bulunan Hindistan başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

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Hindistan'daki kum fırtınasında ölü sayısı 100'ü aştı
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