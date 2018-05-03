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nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyecek

Dışişleri Bakanı , Başkanı 'ın İran'ın altı büyük devletle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın değiştirilmesi yolundaki talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:52
İran nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyecek

Trump, anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkelerinin, kendisinin "korkunç kusurlar" olarak nitelediği hükümleri 12 Mayıs'tan önce değiştirmelerini istiyor.

Zarif YouTube üzerinden verdiği video mesajında, " yıllar önce varılan ve uygulanan anlaşmaları yeniden müzakere etmeyecek" dedi.

Avrupalı ülkeler Trump'ı anlaşmayı bozmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. İran'ın anlaşma hükümlerine riayet ettiğini ve bunun Amerikan istihbaratı tarafından da böyle değerlendirildiğini savunuyorlar.

Zarif, "Şunu açıkça ve kesin olarak belirteyim ki, ne kendi güvenliğimizi başkasına emanet ederiz ne de iyi niyetle uyguladığımız bir anlaşmayı yeniden müzakere ederiz; ya da yeni ekler yapılmasına izin veririz" dedi.

Zarif İngilizce olarak yaptığı açıklamasında, "'nin başka ülkelerin İran ile yeniden ticari ilişkiler başlatmalarını zorbalıkla engelleyerek anlaşmayı kendisinin ihlal ettiğini" söyledi.

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İran nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyecek
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