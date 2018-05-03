Kim Jong Un'dan Trump görüşmesi öncesi yeni adım

Kuzey Kore'deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir otele yerleştirildiğini belirtti.

TRUMP KONUYA İLİŞKİN TWEET ATTI

ABD Başkanı Trump ise paylaştığı Twitter mesajında kısa süre içerisinde tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılabileceğini ifade etti:

"Herkesin bildiği gibi, önceki iktidar Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yaıyordu. İzlemeye devam edin!"

Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ikisi 2017 yılında Trump başkanlık görevine geldikten sonra gözaltına alınmışlardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda bir yorum yapmıyor.