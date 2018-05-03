Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kim Jong Un'dan Trump görüşmesi öncesi yeni adım

Kim 'dan Trump görüşmesi öncesi yeni adım

Lideri Kim , BAşkanı ile gerçekleşecek zirve yaklaşırken ABD'ye yönelik yeni bir adım attı.2017 yılındatrump Başkan seçildiği yıl Kuzey Kore'de gözaltına alınan 3 ABD vatandaşının serbest bırakılabileceği söylendi.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 09:17
Kim Jong Un'dan Trump görüşmesi öncesi yeni adım

'deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 vatandaşının Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir otele yerleştirildiğini belirtti.

TRUMP KONUYA İLİŞKİN TWEET ATTI

ABD Başkanı Trump ise paylaştığı Twitter mesajında kısa süre içerisinde tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılabileceğini ifade etti:

"Herkesin bildiği gibi, önceki iktidar Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yaıyordu. İzlemeye devam edin!"

Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ikisi 2017 yılında Trump başkanlık görevine geldikten sonra gözaltına alınmışlardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda bir yorum yapmıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim Jong Un'dan Trump görüşmesi öncesi yeni adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN