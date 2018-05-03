Masada başka, sahada başka oynuyorlar

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mike Pompeo ile olan son buluşmasında yine PYD/YPG'nin terör faaliyetleri masaya yatırıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG için batılı müttefiklerin söylemlerinde değişim yaşanmaya başlandı. Ancak önceleri Türkiye'nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen PYD-YPG'nin "terör örgütü" olduğunu kabul etmeyen müttefik ülkeler, Ankara
'nın ortaya koyduğu sayısız belge ve dokümanlarla artık PYDYPG'yi savunamaz duruma geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım
başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli batılı muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde terör örgütü PYD-YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve PKK'nın lider kadrosu tarafından yönetildiğini belgeleriyle ortaya koyuyor. ARTIK SAVUNAMIYORLAR
Devlet erkanı yurt dışına çıkarken yanlarında PYD/YPG'nin bütün terör faaliyetlerini belgeleriyle kanıtlayan dosyaları da yanlarında götürüyor. Sahadaki gelişmelere göre de bu dosya güncellenerek yeni deliller de çantaya giriyor. İkili ve heyetler arası görüşmelerde de dosyadaki bilgiler muhataplarla paylaşılarak PYDYPG'ye desteğin sonlandırılması uyarısı yapılıyor.
Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin her türlü yasa dışı terör faaliyetine rağmen Menbiç'teki varlığı devam ediyor. ABD'nin bulunduğu Menbiç'e kısa süre önce Fransa da asker gönderdi. Fransız askerlerinin de PYD/YPG'li militanları korumak için sık sık devriye gezdiği belirtiliyor.