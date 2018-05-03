"Nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyiz"

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü açıklamada, P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ile Tahran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın yeniden görüşülmesi tartışmalarına son noktayı koydu.
"ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANIP YÜRÜRLÜĞE KONAN BİR ANLAŞMAYI..."
Zarif, "İran, geçen yıllarda üzerinde mutabakat sağlanarak yürürlüğe konan anlaşmayı yeniden müzakere konusu yapmayacak" dedi.
TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle varılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.