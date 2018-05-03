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" anlaşmayı yeniden müzakere etmeyiz"

Dışişleri Bakanı , 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmayı yeniden müzakere edilmesini veya ona bazı maddelerin eklenmesini "asla kabul etmeyeceklerini" duyurdu. Başkanı 'ın Tahran yönetimiyle varılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 16:26
Nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyiz

Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü açıklamada, P5+1 ülkeleri (, , , , ve ) ile Tahran arasında 2015'te varılan anlaşmanın yeniden görüşülmesi tartışmalarına son noktayı koydu.

"ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANIP YÜRÜRLÜĞE KONAN BİR ANLAŞMAYI..."

Zarif, ", geçen yıllarda üzerinde mutabakat sağlanarak yürürlüğe konan anlaşmayı yeniden müzakere konusu yapmayacak" dedi.

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TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

ABD Başkanı 'ın Tahran yönetimiyle varılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

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