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Seçmen listeleri askıya çıktı

Giriş Tarihi: 3.5.2018
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini seçmen kütüğü listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun () hazırladığı seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar haftasonları da hizmet verecek. Seçmen kayıtları e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabilecek. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin , "Vatandaşlarımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir" dedi.
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Seçmen listeleri askıya çıktı
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