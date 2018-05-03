Seçmen listeleri askıya çıktı

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini seçmen kütüğü listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK
) hazırladığı seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar haftasonları da hizmet verecek. Seçmen kayıtları e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabilecek. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz
, "Vatandaşlarımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir" dedi.