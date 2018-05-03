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Son dakika: 'da silah sesleri!

Gösterilerle çalkalanan ülkede bugün bir da ateş açıldı, bir polisin yaralandığı bildiriliyor.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 15:26
Son dakika: Ermenistan'da silah sesleri!

Gösterilere bir gün ara verilen 'da bir da silah sesleri duyuldu. Banka şubesinde açılan ateşte bir polisin yaralandığı bildirildi. Dün Ermenistan'da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

8 MAYIS'TA PARLAMENTODA OYLAMA

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti. Ermenistan'da iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri, 8 Mayıs'ta parlamentoda yapılacak oylamada üyelerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya partisinin de destek vereceğini, dolayısıyla bu tarihte ülkenin yeni başbakanının seçileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti başkanı Vahram Bagdasaryan bu açıklamayı, başbakan olmak istediği için haftalar süren protesto eylemlerine liderlik yapan muhalif Nikol Pashinyan ile bugün görüştükten sonra yaptı. Reuters ile konuşan Bagdasaryan, Paşinyan da olsa, 8 Mayıs günü parlamenterlerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya destek vereceklerini söyledi.

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Son dakika: Ermenistan'da silah sesleri!
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