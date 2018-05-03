Son Dakika: Suriye'de Rus SU-30 tipi savaş uçağı düştü!

Rusya ordusu SU-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de Hımeymim hava üssü yakınında düştü, uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada uçağın vurulmadığı ve 'kuş çarpması' sonucu düşmüş olabileceği bilgisi verildi.

AKDENİZ'DE DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hımeymim üssünden havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra Akdeniz'de düştüğü belirtildi.

Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.