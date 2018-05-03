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: 'de Rus SU-30 tipi savaş uçağı düştü!

Rus ordusuna ait SU-30 tipi bir savaş uçağının ’de düştüğünü açıkladı. Gelen bilgisine göre düşen uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 12:37
Son Dakika: Suriye'de Rus SU-30 tipi savaş uçağı düştü!

Rusya ordusu SU-30 tipi bir Rus savaş uçağının 'de Hımeymim hava üssü yakınında düştü, uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada uçağın vurulmadığı ve 'kuş çarpması' sonucu düşmüş olabileceği bilgisi verildi.

AKDENİZ'DE DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hımeymim üssünden havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra Akdeniz'de düştüğü belirtildi.

Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.

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Son Dakika: Suriye'de Rus SU-30 tipi savaş uçağı düştü!
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