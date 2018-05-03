Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Yunanistan'dan kepçe operatörü hakkında karar! 5 ay hapis cezası...

Son dakika: 'dan kepçe operatörü hakkında karar! 5 ay hapis cezası...

sınırına geçtiği için dün gözaltına alınan Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 13:52
Son dakika: Yunanistan'dan kepçe operatörü hakkında karar! 5 ay hapis cezası...

'de 'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması yapan kepçe operatörü Musa Alerik (38), dün tampon bölgeden dönmek isteyince Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmış, kepçesine el konulmuştu. Türk işçinin bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduğu, daha sonra da Orestiada kentine götürüldüğü öğrenilmişti.

KARAR BELLİ OLDU

Alerik, bugün çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

O rapor aÃ§Ä±klandÄ±! BakÄ±n TÃ¼rkiye kaÃ§Ä±ncÄ± oldu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yunanistan'dan kepçe operatörü hakkında karar! 5 ay hapis cezası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN