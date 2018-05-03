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Teröristlere ait drone düşürüldü!

'ın kuzeyinde, ne yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile etkisiz hale getirdi. TSK'nın resmi Twitter hesabındanyapılan bilgilendirmeye göre; Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir İHA'nın sınıra yaklaşması sonucu düşürüldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 17:56
Teröristlere ait drone düşürüldü!

'ın kuzeyinde, üs bölgesine yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyinden 'ne yaklaşan teröristlere ait bir drone, dronesavar ile düşürüldü.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta, Güven Üs Bölgesi'ne güneyden yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürülerek, etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda ise tespit edilen mağara içinde bir AT-4 tanksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

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Teröristlere ait drone düşürüldü!
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