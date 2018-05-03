Trump, "Daniels'a yapılan ödemeyi avukatıma sorun" dedi

Trump, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemenin kampanya fonundan alınmadığını ifade ederek, paranın Cohen'e avukatlık ücreti olarak aktarıldığını belirtti.

GİZLİ SÖZLEŞMENİN AMACINI AÇIKLADI

Trump, Daniels ile yapılan gizli sözleşmenin ilişki hakkında söylediği yalanlara ve yaptığı suçlamalara son vermeyi amaçladığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile First Lady arasında 'el tutuşma' krizi

Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Fox News'te yayınlanan "Hannity" programında, kampanya bütçesinden kullanılmadığını belirttiği paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları Cohen'e ödediğini belirtmişti.

"MİCHAEL COHEN'A SORUN"

ABD Başkanı Trump, geçen ay Air Force One uçağında gazetecilerin 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." diye konuşmuştu.

"TRUMP ANLAŞMAYI İMZALAMADI"

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

“MELANİA TRUMP HAPİS HAYATI YAŞIYOR”

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.