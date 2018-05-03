Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, "Daniels'a yapılan ödemeyi avukatıma sorun" dedi

Trump, "Daniels'a yapılan ödemeyi avukatıma sorun" dedi

Başkanı , 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatı 'e porno yıldızı 'a susması için verilen paranın aylık avukatlık ücreti olarak verildiğini, kampanya fonundan sağlanmadığını söyledi. Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 18:06
Trump, Daniels'a yapılan ödemeyi avukatıma sorun dedi

Trump, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemenin kampanya fonundan alınmadığını ifade ederek, paranın Cohen'e avukatlık ücreti olarak aktarıldığını belirtti.

GİZLİ SÖZLEŞMENİN AMACINI AÇIKLADI

Trump, Daniels ile yapılan gizli sözleşmenin ilişki hakkında söylediği yalanlara ve yaptığı suçlamalara son vermeyi amaçladığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile First Lady arasında 'el tutuşma' krizi

Trump'ın avukatlarından , 'te yayınlanan "Hannity" programında, kampanya bütçesinden kullanılmadığını belirttiği paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları Cohen'e ödediğini belirtmişti.

"MİCHAEL COHEN'A SORUN"

Başkanı Trump, geçen ay Air Force One uçağında gazetecilerin 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." diye konuşmuştu.

Trump, Stormy Daniels ile ilgili sessizliğini bozdu

"TRUMP ANLAŞMAYI İMZALAMADI"

, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

“MELANİA TRUMP HAPİS HAYATI YAŞIYOR”

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

“Melania Trump hapis hayatı yaşıyor”
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, "Daniels'a yapılan ödemeyi avukatıma sorun" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN