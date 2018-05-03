Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

, 'ne aday gösterildi

Temsilciler Meclisi üyesi 18 Cuhuriyetçi, Başkan Donald 'ı "Kore barışına katkıları" nedeniyle 'ne aday gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 13:48
Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Temsilciler Meclisi'de Başkan Donald 'a yakın 18 Cumhuriyetçi, Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup yazarak Trump'ı 2019 için resmen aday gösterdi.

Mektupta, Trump'ın "Kore Savaşı'nın bitmesi ve adaya barış getirilmesi için gösterdiği çaba" nedeniyle Nobel'e aday gösterildiği belirtildi.

Mektupta "Başkan Trump, göreve geldiği günden bu yana bölgeye barış gelmesi için Kuzey Kore'ye baskı yapılması konusunda yorulmadan çalıştı" denildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, nükleer silahların azaltılması ve dünya barışına katkılarından dolayı 2009'da Nobel Barış Ödülü almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN