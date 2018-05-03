Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

'ın avukatı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald 'ın avukatlarından görevinden ayrılacak. Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine 'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump'ın avukatlığını yapıyordu. Cobb'un yerine, 'ın da avukatlığını yapmış olan 'un geleceği öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 23:41 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 01:49
Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68 yaşındaki avukat Cobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu.

EMEKLİYE AYRILACAK

Sanders, açıklamada, " birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly'e bu ay sonunda emekliye ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine 'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı 'ın avukatlığını yapıyordu.

Cobb'un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi.

Eski başkanlardan 'ın da avukatlığını yapmış olan 'un Trump'ın takımına dahil olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood'un bu göreve getirileceğini onayladı. Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Donald Trump'a Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın avukatı görevini bırakıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN