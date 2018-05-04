Alexandr Dugin: Türkiye-İran-Rusya birbirine yakın durmalı

Rus Siyaset Bilimci Prof. Dr. Alexandr Dugin
, Batı'nın Türkiye, İran ve Rusya'ya karşı birleştiğini belirterek, "Büyümekte olan üç eski imparatorlukla savaşmak istiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son açıklamaları da bunu gösteriyor. Eğer kendi aramızda ittifak kurmazsak bir kez daha yok olur gideriz" açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Dugin "Bizim tek kutuplu dünyanın sonu gelmeden ABD ile bir anlaşmaya varmamız mümkün değil. Akdeniz'in jeopolitiğini yeniden ayarlamak için Türkiye ile tam anlamıyla işbirliği içinde olmamız lazım ki buraları yeniden düzenleyebilelim" dedi.