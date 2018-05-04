“Çin-Türkiye işbirliğinde yeni bir sayfa açalım”

BO'AO Asya Forumu 2018 Yıllık Konferansı; 8-11 Nisan tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin güzel sahil kenti Bo'ao'da gerçekleşti.

Dünyanın; siyaset, iş, medya ve akademik çevrelerinden olmak üzere 2 binden fazla temsilcisi konferansta, "Açık ve Yenilikçi Bir Asya ile Müreffeh ve Gelişen Bir Dünya" ana teması altında işbirliğinin pekiştirilmesi ve ortak kalkınmanın hızlandırılması hakkında görüş alışverişinde bulundular.

"TÜRK DOSTLARIMIZDAN YOĞUN İLGİ"

Türk dostlarımız da dünyanın diğer ülkeleri gibi Bo'ao Asya Forumu'na yoğun ilgi gösterdi. Bende konuyu Türk tarafı açısından ele almak isterim.

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bo'ao Asya Forumu 2018 Yıllık Konferansı'nın açılış törenine katılarak, "Dışa açılma ortak refah getirir, inovasyon geleceği yönlendirir" başlıklı bir konuşma yaptı.

ÇİN DIŞA AÇILIYOR

Xi Jinping, konuşmasında, reform ve dışa açılma politikasının uygulandığı 40 yıl içinde kaydedilen dev adımlar hakkında bilgi verdi. Çin'in reform ve dışa açılmayı derinleştirme ve çağın anlayışı olan inovasyona dayalı kalkınma yolunda hiç şaşmadan ilerleme kararlılığını paylaşan Xi, diğer ülkelerle ortak refahı yaratma arzularını dile getirerek, insanoğlunun ortak kader topluluğunun oluşturulması yönünde Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük sorumluluğu üstlendiğini gösterdiğinin altını çizdi.

"REFORM YOLU MUTLAKA AÇIKTIR"

Reform ve dışa açılma, Çin'in çehresini derinlemesine değiştirmiştir. Geçen 40 yıl içinde Çin, zayıf ve yoksul bir ülkeden dünyanın ikinci büyük ekonomisine, en büyük sanayisine, en büyük mal ticareti ülkesine ve en büyük döviz rezervine sahip ülkeye dönüştü. 700 milyon kişi, yoksulluktan kurtuldu. 1,3 milyarlık Çin halkının yaşam seviyesi büyük ölçüde yükseltildi. Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 9,5, dış ticaret hacminin yıllık ortalama artış hızı ise yüzde 14,5 oldu.

"ENGELLER YOKSA SÜREKLİLİK VARDIR"

Geçen yılın ekim ayında Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nde Çin'e özgü sosyalizmin yeni döneme girdiği ilan edildi, devletin uzun vadeli kalkınması için yol haritası çizildi. Buna göre, Çin'de orta halli refah toplumunun inşası kapsamlı şekilde tamamlanacak, birinci yüzyılın kalkınma hedeflerine ulaşılacak, daha sonra da sosyalist çağdaş ülke olmak için yeni süreç başlayacak ve bu süreçte ikinci yüzyılın kalkınma hedeflerine varılması için çaba harcanacaktır.

"ORTAK REFAH"

Çin'deki reform ve dışa açılma, dünyayı da derinden etkilemektedir. Dünya ülkeleri arasında bağlantının pekiştirilmesi ve eş güdümlü kalkınmanın hızlandırılması, ortak refahın gereğidir. Mevcut küresel eğilime bakıldığında, dışa açılma ve inovasyona odaklanan BO'AO Asya Forumu, ticari korumacılığın "kum fırtınasına" etkili bir duvar örmüş, uluslararası toplumun yüksek takdirini kazanmıştır. BO'AO Asya Forumu, dünyaya bir kez daha dışa açılma ve hoşgörü mesajlarını iletmiştir. Çin'in dışa açılmaya dair temel ulusal politikası bundan sonra da sarsılmayacak, dışa açılan kapısı kapanmayacak ve dışa açılma boyutu daha da genişletilecektir. Çin, piyasaya giriş kısıtlamasını büyük ölçüde gevşetecek, cezbedici bir yatırım ortamı oluşturacak, fikri mülkiyet haklarının korunması çalışmalarını yoğunlaştıracak ve ithalatı artıracaktır.

"TİCARET HACMİ GELİŞTİ"

Çin'in dışa açılma adımlarını hızlandırması, Çin-Türkiye ilişkileri için de yeni gelişme fırsatı getirecektir. İki ülke arasında stratejik işbirliği ortaklığının kurulduğu 2010 yılından bu yana karşılıklı siyasi güven günden güne artmış, ticaret işbirliği büyümüştür. 2017 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 12,5 yükselerek 21 milyar 900 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır. İki ülke, Kuşak ve Yol inşası çerçevesindeki çok sayıda projede işbirliğine dair müzakereleri ve anlaşmaları ilerletmektedir.

Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı ve en büyük ithalat kaynağı konumunda yer almaktadır. İki ülkenin "Hükümetler arası İşbirliği Komitesi'nin İkinci Toplantısı" ve "Dışişleri Bakanlarının İstişare Mekanizmasının Üçüncü Toplantısı" 2018 yılında yapılacaktır. Ayrıca iki ülkenin hükümetleri ile işletmeleri, büyük ölçekli işbirliği projeleri hakkında yoğun istişareyi sürdürmektedir. Geçen hafta ise Türkiye Turizm Yılı, Beijing'de düzenlenen görkemli bir törenle resmen başlamıştır. Turizm Yılı kapsamındaki etkinliklerle iki halk birbirlerini daha da yakından tanıyacak, daha çok Çinli turist Türkiye'yi ziyaret ederek alışveriş veya tatil yapacaktır. Tabii daha çok Çinli şirket de Türkiye'ye yatırım yapacak veya ülkede iş kuracaktır.

"ORTAK ÇABA HARCAMAYA HAZIRIZ!"

Çin'in kapısı tüm dünyaya açıktır. Çin'in dışa açılması ve kalkınması, Çin-Türkiye dostluk ilişkileri ve somut işbirliğine yeni dinamizm katacaktır. İki ülkenin işbirliği melodisini daha güzel çalacağına inanıyorum. Çin halkı, Türk dostlarıyla el ele vererek, mutabakatları biriktirmeye, inovasyonu yoğunlaştırarak somut işbirliğini artırmaya, iki ulu milletin yeniden kalkınmasını gerçekleştirmeye ve insanoğlunun ortak kader topluluğunu oluşturmak için sürekli ortak çaba harcamaya hazırdır!