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Devlet Başkanı'ndan anlamlı jest!

Cumhurbaşkanı 'ın ziyaretinin ardından Güney Koredevlet Başkanı Moon Jae In Twitter'da Türkçe bir mesaj paylaştı

Giriş Tarihi: 4.5.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 15:27
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan anlamlı jest!

Moon bugün Türkçe olarak yazdığı Twitter mesajında Türkiye ile 'nin kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, 'ı sağlık dilediklerini iletti.

Moon @moonriver365 isimli resmi hesabında yayınladığı mesajında "Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim. @RT_Erdogan " ifadesini kullandı.

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Güney Kore Devlet Başkanı'ndan anlamlı jest!
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