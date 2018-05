Hindistan'daki kum fırtınasında en az 125 ölü

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Racastan, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde etkili olan kum fırtınasında en az 125 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.



Pencap, Haryana ve ülkenin orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletlerinde de etkili olan fırtınada bazı evlerin yıkıldığı, ağaçlarla elektrik direklerinin devrildiği ve bazı çiftlik hayvanlarının telef olduğu bildirildi.

Haberde, ölenlerden çoğunun, şiddetli fırtınaya ve yıldırım düşmesine bağlı yıkılan evlerde can verdiği bildirildi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Modi, "Hindistan'ın çeşitli yerlerinde kum fırtınasının neden olduğu can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Başbakan Modi, yetkililere, ilgili eyalet hükümetleriyle iş birliği içinde afetten etkilenenlere yardım etmeleri talimatını verdiğini belirtti.



Ölü sayısının artmasından endişe eden yetkililer, hava şartlarının daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.



Diğer yandan, şiddetli yağışların ve kum fırtınasının etkili olduğu başkent Yeni Delhi'de, kötü hava koşulları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken 15 uçak farklı havaalanlarına yönlendirilmişti.



Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor.